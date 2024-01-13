МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Текущее развитие конфликта на Украине "тревожит", так как движение идет в "неправильном направлении" после провала контрнаступления ВСУ, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной

"Мы должны подытожить его (контрнаступление, — ред.) как неудачное, к сожалению, и это означает, что Россия, президент (Владимир) Путин, у которых есть огромные ресурсы, у них есть эта стратегическая глубина, и у них есть терпение в международной политике", — отметил бывший глава польского правительства в интервью Express.

Указывается, что в должности премьера Моравецкий с начала СВО многократно выступал за помощь киевскому режиму.

Летом прошлого года он предлагал включить Украину в НАТО, указав, что хотя она не является членом альянса, но "сражается в его интересах".

Ранее издание New York Times писало, что во ВСУ жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их при этом с пьяницами.

Согласно материалу, украинские военные утомлены длительными боями, потери в свою очередь восполняются лишь частично, зачастую более "возрастными" и плохо подготовленными новобранцами.