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Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
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Фермеры Румынии перекрыли КПП на границе своей страны и Украины, заявили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). "Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который... ПРАЙМ, 13.01.2024
новости, в мире, украина, румыния, румынско-украинская граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Фермеры Румынии перекрыли КПП на границе своей страны и Украины, заявили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).
"Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского "Порубное", заблокировано. На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска", — указывается в публикации.
Указывается, что причины и сроки протеста пока неизвестны.
В начале ноября прошлого года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.
Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.