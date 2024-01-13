МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Фермеры Румынии перекрыли КПП на границе своей страны и Украины, заявили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). В Нюрнберге 2500 тракторов выступили против отмены субсидий, пишет СМИ

"Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского "Порубное", заблокировано. На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска", — указывается в публикации.

Указывается, что причины и сроки протеста пока неизвестны.

В начале ноября прошлого года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.