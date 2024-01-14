ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Мир еще ни разу не находился настолько близко к третьей мировой войне, считает экс-президент США Дональд Трамп, в очередной раз упомянув о своей способности предотватить конфликт в случае победы на президентских выборах. Байден может уничтожить США до выборов, заявил Трамп

"Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей", — заявил Трамп во время своего выступления перед сторонниками в штате Айова.

По словам политика, США при администрации его преемника Джо Байдена стали "слабым и неэффективным государством", с мнением которого не считаются на мировой арене.

"Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать — это жульничать на выборах. Они (демократы — ред.) хороши в фальсификации итогов выборов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют", — подчеркнул экс-президент США.

Более того, Трамп подчеркнул, что третья мировая война, если она начнется, не будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников. По его мнению, третья мировая будет гораздо масштабнее.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной за сутки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, усомнился в словах Трампа и отметил, что конфликт на Украине является слишком сложной проблемой для решения за один день.