ПЕКИН, 14 янв — ПРАЙМ. В Китае выразили решительный протест США из-за сообщения госдепа страны Тайваню, КНР расценила это как нарушение принципа "одного Китая", сообщило министерство иностранных дел страны. "Без какой-либо интриги". В Китае уже назвали победителя выборов на Тайване

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Тайваня в соответствии с принципом "одного Китая". Он также поздравил с победой нового главу администрации острова, отметив "прочность демократической системы и избирательного процесса" на Тайване.

"Сообщение, опубликованное госдепом США серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американские совместные коммюнике, серьезно нарушает данное США политическое обязательство поддерживать с Тайванем лишь культурные, торговые и прочие неофициальные контакты", — говорится в сообщении МИД КНР.

Согласно материалу, таким образом США посылают ложный сигнал сепаратистам Тайваня. В ведомстве подчеркнули, что в этой связи Китай выражает строгий и решительный протест, и напомнили, что страна всегда выступала против любых проявлений официальных контактов между США И Тайванем.

Более того, в МИД отметили, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая и является красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать, и призвали США перестать использовать Тайвань для сдерживания Китая.

13 января в субботу лидер Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, которая выступает за независимость Тайваня, одержал победу на выборах главы администрации острова.