МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская армия знает места нахождения всех военных объектов и предприятий на Украине, рассказал украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Espresso. Экс-премьер Польши заявил о преимуществе российской армии на Украине

"Они прекрасно знают (расположение военных объектов. — ред.), потому что все есть в открытых источниках, где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят", — возмутился он.

Кроме того, Гетьман отметил, что киевские власти сами раскрыли все военные объекты в попытках справиться с коррупцией.

"Это не просто ошибка, это преступление, потому что туда и прилетает", — заключил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.