Эксперт Гетьман: в России знают все координаты военных объектов на Украине
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская армия знает места нахождения всех военных объектов и предприятий на Украине, рассказал украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Espresso.
"Они прекрасно знают (расположение военных объектов. — ред.), потому что все есть в открытых источниках, где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят", — возмутился он.
Кроме того, Гетьман отметил, что киевские власти сами раскрыли все военные объекты в попытках справиться с коррупцией.
"Это не просто ошибка, это преступление, потому что туда и прилетает", — заключил эксперт.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
https://1prime.ru/global/20240114/842793961.html