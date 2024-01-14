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Эксперт раскрыл, чему Азии стоит поучиться у России
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Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в особенности Индонезии, стоит брать пример с России в борьбе за многополярный мир, сообщила РИА Новости аналитик в области политической,... ПРАЙМ, 14.01.2024
новости, в мире, азия, россия, индонезия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в особенности Индонезии, стоит брать пример с России в борьбе за многополярный мир, сообщила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни, недавно награжденная знаком "За взаимодействие" МИД России.
"Россия доказала свою храбрость и стойкий дух, противостоя однополяризации мира, и я думаю, что Индонезии, а также всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, нужно многому у нее поучиться", — указала Конни.
Кроме этого, она поблагодарила главу МИД России Сергея Лаврова и российские власти за награду, отметив, что индонезийское общество также стремится к справедливости и равенству, которые не сопоставимы с однополярным миром.
Индонезии нужно сосредоточиться на укреплении связей с крупными государствами с многополярной ориентацией, такими как Россия и Китай в БРИКС.