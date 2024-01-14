МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в особенности Индонезии, стоит брать пример с России в борьбе за многополярный мир, сообщила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни, недавно награжденная знаком "За взаимодействие" МИД России. В Международном валютном фонде заявили о поддержке расширения БРИКС

"Россия доказала свою храбрость и стойкий дух, противостоя однополяризации мира, и я думаю, что Индонезии, а также всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, нужно многому у нее поучиться", — указала Конни.

Кроме этого, она поблагодарила главу МИД России Сергея Лаврова и российские власти за награду, отметив, что индонезийское общество также стремится к справедливости и равенству, которые не сопоставимы с однополярным миром.

Индонезии нужно сосредоточиться на укреплении связей с крупными государствами с многополярной ориентацией, такими как Россия и Китай в БРИКС.