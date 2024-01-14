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"Сами дураки". Во Франции призвали Россию не спасать ЕС от саморазрушения
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Москве не нужно спасать европейцев, они "умрут сами", заявил бывший военнослужащий армии Франции Николя, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией. Он добавил, что экономика... ПРАЙМ, 14.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Москве не нужно спасать европейцев, они "умрут сами", заявил бывший военнослужащий армии Франции Николя, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.
Он добавил, что экономика третьего мира развивается быстрыми и уверенными темпами, а Европа, которая ранее была самой богатой — обеднеет.
"Не надо, не стоит, потому что сами европейцы дураки, пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять… Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Николя уточнил, что Евросоюз деградирует из-за некомпетентности руководства европейских стран, в то время как у ворот России "поднимается новый мир".