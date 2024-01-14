МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинское правительство не согласно на заморозку конфликта. Киев начал двусторонние переговоры с Румынией

"Этот президент (Зеленский — ред.), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", — говорится в заявлении.

Ермак также добавил, что "позитивно настроен", ожидая выделения 50 миллиардов долларов от союзников.

Он также подчеркнул, что Киев сожалеет об отсутствии Китая на переговорах по так называемой "формуле мира".

По словам Ермака, для Киева важно участие в этих переговорах всех стран, которые разделяют принципы с Украиной, и Киев приглашал Пекин присоединиться к обсуждениям.

"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений".

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.