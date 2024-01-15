ВАШИНГТОН, 15 янв — ПРАЙМ. Првящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало американский эсминец "Лабун" в Красном море, заявили в американском центральном командовании. Запад хочет превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил Эрдоган

"Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля "Лабун", который вел операцию на юге Красного моря", — говорится в сообщении.

В центральном командовании утверждают, что истребитель США сбил ракету у побережья Йемена вблизи Ходейды.

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ Ансар Аллах.

Россия в пятницу на фоне ситуации в Йемене созвала соответствующее заседание Совбеза ООН. По словам постпреда страны Василия Небензи, США и их союзники злоупотребили резолюцией №2722. Дипломат в ходе заседания назвал удары по Йемену вооруженной агрессией группы стран против другого государства. Позицию России поддержал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Байден, в свою очередь, сослался на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, назвав атаку на Йемен соразмерными и соответствующими международному праву. Он также заявил, что считает хуситов террористами.

13 января США и Великобритания в 3:45 по местному времени (совпадает с московским) нанесли новый удар по северу столицы Йемена, города Саны. Как позднее сообщило центральное командование Пентагона, атака была направлена против радаров хуситов. вечером того же для союзники напали на военно-морскую базу йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе страны.

14 января, по сообщениям источника РИА Новости, Вашингтон и Лондон снова ударили по территории Йемена, однако официальные лица США и Британии отрицали какие-либо действия против хуситов в воскресенье.