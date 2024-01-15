МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Прошедшая в Давосе встреча по "формуле мира", призванной разрешить украинский конфликт, не смогла обозначить "четкий путь вперед", сообщает агентство Bloomberg. В Словакии рассказали, кто будет диктовать условия мира на Украине

"Встреча советников по национальной безопасности… завершилась в Давосе без (выработки) четкого пути вперед перед прибытием… Владимира Зеленского", — пишет агентство.

Отмечается, что власти Киева надеялись на то, что вышеуказанная встреча, которая предшествовала Международному экономическому форуму, поможет получить поддержку "фрмулы мира" у стран Глобального Юга, многие из которых неохотно поддерживают Украину.

Согласно материалу Bloomberg, в целом Киев стремится использовать ежегодную встречу политических и деловых лидеров, которая проходит в Давосе на этой неделе, чтобы возродить поддержку и привлечь к себе внимание.

Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.