2024-01-15T11:35:11+03:00
2024-01-15T11:35:11+03:00
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2024
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ООН запросила у доноров средства на гумпомощь Украине в 2024 году
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ООН совместно с партнерами обратилась к донорам с просьбой направить 4,2 миллиарда долларов на 2024 год на поддержку пострадавших от войны общин на Украине и украинских беженцев,... ПРАЙМ, 15.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 15 янв — ПРАЙМ. ООН совместно с партнерами обратилась к донорам с просьбой направить 4,2 миллиарда долларов на 2024 год на поддержку пострадавших от войны общин на Украине и украинских беженцев, сказано в тексте пресс-релиза Управления по координации и гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Сегодня Организация Объединенных Наций и ее партнеры обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов США на поддержку пострадавших от войны общин на Украине, а также украинских беженцев и принимающих их общин в регионе в течение 2024 года", — отмечается в пресс-релизе.
Сообщается также, что УКГВ запросило 3,1 миллиарда долларов для помощи 8,5 миллионам человек на территории Украины. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в свою очередь попросило выделить 1,1 миллиарда долларов для поддержки 2,3 миллиона беженцев и принимающих общин.
Всего за последние два года на Украине число нуждающихся в гуманитарной помощи выросло до 14,6 миллиона человек, а 6,3 миллиона украинцев стали беженцами, большинство из них находятся в Европе.