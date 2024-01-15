ЖЕНЕВА, 15 янв — ПРАЙМ. ООН совместно с партнерами обратилась к донорам с просьбой направить 4,2 миллиарда долларов на 2024 год на поддержку пострадавших от войны общин на Украине и украинских беженцев, сказано в тексте пресс-релиза Управления по координации и гуманитарных вопросов (УКГВ). "Если Россия захочет". Украина вызвалась защищать Великобританию

"Сегодня Организация Объединенных Наций и ее партнеры обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов США на поддержку пострадавших от войны общин на Украине, а также украинских беженцев и принимающих их общин в регионе в течение 2024 года", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также, что УКГВ запросило 3,1 миллиарда долларов для помощи 8,5 миллионам человек на территории Украины. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в свою очередь попросило выделить 1,1 миллиарда долларов для поддержки 2,3 миллиона беженцев и принимающих общин.

Всего за последние два года на Украине число нуждающихся в гуманитарной помощи выросло до 14,6 миллиона человек, а 6,3 миллиона украинцев стали беженцами, большинство из них находятся в Европе.