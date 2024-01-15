МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Наличие у России "секретного плана" нападения на НАТО является мистификацией, сообщил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Военный аналитик назвал "планы" войны России с НАТО желтой прессой

Ранее немецкое издание Bild опубликовало со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как российская сторона, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО.

"Русский поэт XIX века Василий Жуковский писал: "Раз в крещенский вечерок девушки гадали". Ну, прямо про фантазии и мистификации теряющего подписчиков Bild в отношении русской военной угрозы. Тем более Крещение близко", — отметил Ивлев.

Ивлев заметил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен рассказать, на что идут налоги немецких граждан и почему их уровень жизни неуклонно снижается. Генералы бундесвера, в свою очередь, должны перестать придумывать планы нападения России, которые не имеют ничего общего с действительностью, заключил депутат.

Ранее глава комитета парламента Крыма Юрий Гемпель назвал опубликованный план "грязными страшилками", так как в Европе все осознают, что без сотрудничества с Россией у них нет будущего.