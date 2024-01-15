ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Польша одобрила размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна. Польша бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По словам замминистра иностранных дел, когда боевые действия ведутся за польской восточной границей, то любая помощь приветствуется. "Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — сказал Шейна в беседе с изданием Rzeczpospolita.

На данный момент на территории Польши расквартированы около десяти тысяч американских солдат. Ранее Германия договорилась с Литвой о развертывании на ее территории немецкой бригады к 2027 году.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.