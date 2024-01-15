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Польша разместит немецкие войска на своей территории
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Польша одобрила размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна. По словам замминистра иностранных дел, когда боевые действия... ПРАЙМ, 15.01.2024
общество , новости, в мире, польша, германия, войска
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Польша одобрила размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна.
По словам замминистра иностранных дел, когда боевые действия ведутся за польской восточной границей, то любая помощь приветствуется. "Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — сказал Шейна в беседе с изданием Rzeczpospolita.
На данный момент на территории Польши расквартированы около десяти тысяч американских солдат. Ранее Германия договорилась с Литвой о развертывании на ее территории немецкой бригады к 2027 году.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.