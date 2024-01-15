МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украины как государства больше не существует, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche. У США закончились деньги на поставки оружия Украине

"Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так", — посетовал он.

Макгрегор также отметил, что ситуация на Украине стала очень печальной из-за спровоцированного США конфликта. По его словам, из-за этого страну покинули миллионы граждан, а рождаемость опустилась ниже плинтуса.

"Генеральный прокурор наконец-то публично признал, что украинцы потеряли на поле боя 500 тысяч солдат. Господи, какая "неожиданность!" — подчеркнул Макгрегор.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что президент США Джо Байден усилит финансовые санкции против России на фоне отсутствия в Вашингтоне единого мнения по поводу помощи Украине. Отмечается, что палата представителей конгресса, большинство в которой представляют республиканцы, продолжает блокировать совместный план поддержки Киева и Тель-Авива, настаивая только на финансировании Израиля. Конгресс ушел на каникулы до 8 и 9 января, поэтому в этом году Украина не получит помощь от США.

Кроме того, Киеву в декабре не стоит ждать поддержки от Евросоюза. Премьер Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал транш в 50 миллиардов долларов. а следующее заседание ЕС по Украине пройдет в феврале 2024 года.