МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Датская судоходная компания Maersk в понедельник направляет суда с грузом американских ведомств через Баб-эль-Мандебский пролив вопреки анонсированному ранее намерению перенаправлять все суда, которые должны были пройти через Красное море и Аденский залив, сообщает датский телеканал DR. Датская Maersk приостановит транзиты через Красное море, сообщили СМИ

В начале января Maersk объявила, что в обозримом будущем будет перенаправлять все суда, которые должны были пройти через Красное море и Аденский залив, на юг вокруг мыса Доброй Надежды, после атак со стороны хуситов.

Телеканал сообщает со ссылкой на сообщение Maersk, что речь идет о небольшой группе судов, принадлежащих ее дочерней компании Maersk Line Ltd.

"Груз на этих судах принадлежит минобороны США, МИД США, американскому управлению по содействию в целях развития и другим государственным подразделениям США, и поэтому находится под защитой американского флота во время прохода через пролив, чтобы гарантировать интересы безопасности США", — приводит телеканал сообщение компании.

Канал передает со ссылкой на сообщение компании, что все другие суда Maersk будут по-прежнему ходить по маршруту к югу от Африки.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

Компания A.P. Moller-Maersk A/S — одна из ведущих мировых судоходных компаний, крупнейший в мире контейнерный перевозчик. Работает более чем в 130 странах, штат сотрудников превышает 110 тысяч человек.