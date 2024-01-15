МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Исландии грозит сильнейший за полвека ущерб от извержения вулкана на юго-западе острова, пишет Bloomberg. В Нидерландах подсчитали ущерб от новогодних фейерверков

На полуострове Рейкьянес 14 января началось извержение вулкана, находящегося к северу от города Гриндавик. Лава уже достигла городской инфраструктуры. Жители Гриндавика были эвакуированы из города. Последнее извержение вулкана на Рейкьянесе произошло в конце декабря 2023 г. Население города было эвакуировано накануне 14 января.

Как и во время предыдущих извержений, все рейсы в страну и из страны выполняются в штатном режиме.

"Невозможно сказать, с какими разрушениями столкнется Гриндавик, так как это зависит от продолжительности извержения", заявил геофизик Метеорологического управления.

В настоящее время к северу от города открыто два разлома, один из которых пересекает строящийся защитный вал, а другой находится внутри барьера. Подобный барьер был построен ранее для защиты электростанции Сварценги, которая обеспечивает энергией 30 тысяч жителей полуострова.

Регион извержения был неактивен в течение 800 лет, до начала 2020 года, нынешнее извержение — пятое с тех пор. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, произошедшее в 2010 году на севере Исландии, нарушило авиасообщение в Европе на несколько дней из-за столба полного пепла.