Bloomberg: Исландии грозит сильнейший за полвека ущерб от извержения вулкана
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Исландии грозит сильнейший за полвека ущерб от извержения вулкана на юго-западе острова, пишет Bloomberg.
На полуострове Рейкьянес 14 января началось извержение вулкана, находящегося к северу от города Гриндавик. Лава уже достигла городской инфраструктуры. Жители Гриндавика были эвакуированы из города. Последнее извержение вулкана на Рейкьянесе произошло в конце декабря 2023 г. Население города было эвакуировано накануне 14 января.
Как и во время предыдущих извержений, все рейсы в страну и из страны выполняются в штатном режиме.
"Невозможно сказать, с какими разрушениями столкнется Гриндавик, так как это зависит от продолжительности извержения", заявил геофизик Метеорологического управления.
В настоящее время к северу от города открыто два разлома, один из которых пересекает строящийся защитный вал, а другой находится внутри барьера. Подобный барьер был построен ранее для защиты электростанции Сварценги, которая обеспечивает энергией 30 тысяч жителей полуострова.
Регион извержения был неактивен в течение 800 лет, до начала 2020 года, нынешнее извержение — пятое с тех пор. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, произошедшее в 2010 году на севере Исландии, нарушило авиасообщение в Европе на несколько дней из-за столба полного пепла.
https://1prime.ru/global/20240115/842803133.html