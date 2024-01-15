КИШИНЕВ, 15 янв — ПРАЙМ. Ассоциация "Сила фермеров" Молдавии требует от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге республики. В Европе обнаружили критическую зависимость от России и бьют тревогу

Ранее украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. Молдавские аграрии сообщили, что узнали об этой новости из украинской прессы.

"Ассоциация считает, что власть обязана в первую очередь заботиться о собственных аграриях и требует запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным и осуществлять его только железнодорожным транспортом как условие сохранения сниженного тарифа. В противном случае снижение тарифа абсолютно не оправданно по отношению к отечественным фермерам", — говорится в заявлении, опубликованном ассоциацией в соцсети Facebook*.

Молдавские фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, что стоит больших денег аграриям. В организации требуют объяснений от властей республики.

"Если информация (о 27%-ной скидке — прим. ред.) правдива, то данное действие ставит в невыгодное положение фермеров нашей страны. Напоминаем, что зерновые и масличные культуры из Молдовы экспортируются на те же рынки, что и продукция с Украины. За последние два года наша страна из-за демпинговых цен агрохолдингов Украины во многом потеряла турецкий рынок", — отмечают в ассоциации. В Молдавии отметили значительное сокращение иностранных инвестиций

Ранее фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

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