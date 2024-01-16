СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Идея создания нейтрального военного флота в Черном море — это полная чушь, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. В Совфеде сомневаются в перспективах нейтрального флота в Черном море

"Эта идея — банальная чушь со стороны наших "партнеров" в кавычках и самое глупое вмешательство в дела и интересы Российской Федерации. Их захватнические планы и амбиции насчет Черного моря нам хорошо известны, поэтому здесь не бывать военному флоту нечерноморских стран", — поделился своим мнением парламентарий в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что обсуждение вопросов касательно Черного моря без присутствия России недопустимо. По его словам, принятые на этот счет решения не имеют под собой правового основания и практической реализации.

Ранее сообщалось, что одним из пунктов доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе является необходимость создания нейтральными государствами военно-морской оперативной группы в Черном море. Отмечается, что вышеупомянутые группы будут призваны сопровождать торговые суда, вывозящие из региона зерно и удобрения.

В Совете Федерации, в свою очередь, отметили, что если нейтральный военный флот все же будет создан, то вряд ли много стран присоединится к этой инициативе.