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В Крыму назвали чушью идею создания нейтрального флота в Черном море
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Идея создания нейтрального военного флота в Черном море — это полная чушь, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий... ПРАЙМ, 16.01.2024
новости, в мире, россия, всемирный экономический форум, нейтральный флот
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Идея создания нейтрального военного флота в Черном море — это полная чушь, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Эта идея — банальная чушь со стороны наших "партнеров" в кавычках и самое глупое вмешательство в дела и интересы Российской Федерации. Их захватнические планы и амбиции насчет Черного моря нам хорошо известны, поэтому здесь не бывать военному флоту нечерноморских стран", — поделился своим мнением парламентарий в беседе с РИА Новости.
Он также отметил, что обсуждение вопросов касательно Черного моря без присутствия России недопустимо. По его словам, принятые на этот счет решения не имеют под собой правового основания и практической реализации.
Ранее сообщалось, что одним из пунктов доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе является необходимость создания нейтральными государствами военно-морской оперативной группы в Черном море. Отмечается, что вышеупомянутые группы будут призваны сопровождать торговые суда, вывозящие из региона зерно и удобрения.
В Совете Федерации, в свою очередь, отметили, что если нейтральный военный флот все же будет создан, то вряд ли много стран присоединится к этой инициативе.