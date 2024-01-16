МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Вашингтон намерен склонить Киев к оборонительным действиям, соответствующее послание советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут. Украина впала в отчаяние. Россия сокрушает ПВО страны

"В беседе с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе Салливан передаст послание от своего босса — президента Джо Байдена. Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы… с наступления на оборону", — отметил Клут. Однако, по словам автора публикации, Зеленский должен напомнить американским коллегам, что оборонительные действия будут возможны только при условии гарантированной поддержки со стороны западных союзников.

Клут также заметил, что ни Россия, ни Китай не приняли участие в форуме, что говорит о том, что конфликт зашел в тупик. Украинский лидер также осознает это, поэтому его целью является продвижение идеи "формулы мира", заключил колумнист.

Ранее 14 января в Давосе прошла встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию конфликта на Украине. На встрече присутствовали 83 делегации.

"Формула мира", разработанная и продвигаемая украинскими властями, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с изданием "Известия" отметила, что никакой "мирной формулы Зеленского" не существует, а подобные встречи являются очередной инсценировкой, смысл которой завлечь под видом мирного процесса как можно больше стран, чтобы создать видимость антироссийской консолидации.

В Кремле отметили, что встреча стран по "формуле мира" Владимира Зеленского в Давосе лишена смысла без присутствия России, это просто разговор ради разговора.