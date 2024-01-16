МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Чтобы комментировать идею Всемирного экономического форума (ВЭФ) создать нейтральный военный флот в Черном море, нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Крыму назвали чушью идею создания нейтрального флота в Черном море

"Здесь, конечно, очень важно понимать детали. Я поскольку не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать", — сказал он в ответ на вопрос о реакции на предложение доклада ВЭФ.

Ранее сообщалось, что одним из пунктов доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе является необходимость создания нейтральными государствами военно-морской оперативной группы в Черном море. Отмечается, что вышеупомянутые группы будут призваны сопровождать торговые суда, вывозящие из региона зерно и удобрения.

В Совете Федерации, в свою очередь, отметили, что если нейтральный военный флот все же будет создан, то вряд ли много стран присоединится к этой инициативе.