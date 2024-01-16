2024-01-16T12:28:00+03:00
2024-01-16T12:32:11+03:00
2024-01-16T12:28:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240116/842808477.html
Песков отказался комментировать идею создания нейтрального флота
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чтобы комментировать идею Всемирного экономического форума (ВЭФ) создать нейтральный военный флот в Черном море, нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента России... ПРАЙМ, 16.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, дмитрий песков, черное море, нейтральный флот
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/11/839281182.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/11/839281182.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/11/839281175.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/11/839281175.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/11/839281167.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83928/11/839281167.jpg
https://1prime.ru/global/20240116/842806204.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Чтобы комментировать идею Всемирного экономического форума (ВЭФ) создать нейтральный военный флот в Черном море, нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно, очень важно понимать детали. Я поскольку не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать", — сказал он в ответ на вопрос о реакции на предложение доклада ВЭФ.
Ранее сообщалось, что одним из пунктов доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе является необходимость создания нейтральными государствами военно-морской оперативной группы в Черном море. Отмечается, что вышеупомянутые группы будут призваны сопровождать торговые суда, вывозящие из региона зерно и удобрения.
В Совете Федерации, в свою очередь, отметили, что если нейтральный военный флот все же будет создан, то вряд ли много стран присоединится к этой инициативе.