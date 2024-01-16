ВАРШАВА, 16 янв — ПРАЙМ. Протест польских перевозчиков на границе с Украиной может возобновиться 1 марта, если правительство страны не выполнит свои обещания, заявил польский политик Рафал Меклер. Польские перевозчики остановили блокаду границы с Украиной

Как отметил политик, протестующие вернутся на границу, если не удастся выработать оптимального решения.

"Мы даем министерству кредит доверия. Это не капитуляция, а стратегическая пауза. Мы оставляем на границе всю инфраструктуру: контейнеры, прицепы. В случае, если постулаты не будут реализованы, мы вернемся на границу", — подчеркнул Меклер.

Ранее министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявлял, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады трех погранпереходов с Украиной: Корчова, Хребенне, Дорогуск.