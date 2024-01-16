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В Польше назвали условие возобновления протестов перевозчиков
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Протест польских перевозчиков на границе с Украиной может возобновиться 1 марта, если правительство страны не выполнит свои обещания, заявил польский политик Рафал Меклер. Как... ПРАЙМ, 16.01.2024
общество , новости, в мире, украина, польша, перевозчики
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 16 янв — ПРАЙМ. Протест польских перевозчиков на границе с Украиной может возобновиться 1 марта, если правительство страны не выполнит свои обещания, заявил польский политик Рафал Меклер.
Как отметил политик, протестующие вернутся на границу, если не удастся выработать оптимального решения.
"Мы даем министерству кредит доверия. Это не капитуляция, а стратегическая пауза. Мы оставляем на границе всю инфраструктуру: контейнеры, прицепы. В случае, если постулаты не будут реализованы, мы вернемся на границу", — подчеркнул Меклер.
Ранее министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявлял, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады трех погранпереходов с Украиной: Корчова, Хребенне, Дорогуск.