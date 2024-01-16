МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европа должна помочь Украине мобилизовать украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон в ходе своего выступления на пленарной сессии. В США рассказали, как Россия возвращает себе преимущество на Украине

"Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы", — отметил парламентарий.

Также, по словам Мадисона, ЕС должен помочь Киеву и с вооружением.

В конце 2023 года глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев.

Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. 25 декабря, соответствующий законопроект поступил в правительство страны. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

Позднее документ отозвали на доработку.