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Европа должна помочь Украине мобилизовать украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон в ходе своего выступления на пленарной сессии. "Зеленский заявил... ПРАЙМ, 16.01.2024
общество , новости, в мире, украина, европа, мобилизация, украинские беженцы
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европа должна помочь Украине мобилизовать украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон в ходе своего выступления на пленарной сессии.
"Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы", — отметил парламентарий.
Также, по словам Мадисона, ЕС должен помочь Киеву и с вооружением.
В конце 2023 года глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев.
Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. 25 декабря, соответствующий законопроект поступил в правительство страны. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
Позднее документ отозвали на доработку.