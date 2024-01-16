МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Министерство восстановления Украины опубликовало перечень условий, на основании которых договорилось с польскими властями о разблокировании пунктов пропуска на границе. Польские перевозчики остановили блокаду границы с Украиной

"Ключевой темой переговоров стало подписание соглашения между министерством инфраструктуры Польши и польскими протестующими для разблокирования границы, а именно трех пунктов пропуска: "Дорохуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская" и "Корчова — Краковец", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

По данным ведомства, договоренности среди прочего включают: создание отдельного паса в очереди для пустых грузовиков на "Ягодин — Дорохуск"; открытие пункта пропуска "Угринов — Долгобычев" для пустых грузовиков; начало пилотного проекта на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" без регистрации в электронной очереди пересечения границы.

Польские перевозчики во вторник разблокировали пункты пропуска "Краковец", "Рава-Русская" с Украиной, сообщали во вторник украинские Государственная пограничная служба и Таможенная служба. В Польше назвали условие возобновления протестов перевозчиков

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак ранее во вторник сообщал, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта.

Ранее 26 декабря 2023 года польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск. Сообщалось, что на фоне протестов время ожидания проезда выросло до месяца.