В Киеве раскрыли условия разблокировки Варшавой пропускных пунктов на границе
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Министерство восстановления Украины опубликовало перечень условий, на основании которых договорилось с польскими властями о разблокировании пунктов пропуска на границе.
"Ключевой темой переговоров стало подписание соглашения между министерством инфраструктуры Польши и польскими протестующими для разблокирования границы, а именно трех пунктов пропуска: "Дорохуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская" и "Корчова — Краковец", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
По данным ведомства, договоренности среди прочего включают: создание отдельного паса в очереди для пустых грузовиков на "Ягодин — Дорохуск"; открытие пункта пропуска "Угринов — Долгобычев" для пустых грузовиков; начало пилотного проекта на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" без регистрации в электронной очереди пересечения границы.
Польские перевозчики во вторник разблокировали пункты пропуска "Краковец", "Рава-Русская" с Украиной, сообщали во вторник украинские Государственная пограничная служба и Таможенная служба.
Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак ранее во вторник сообщал, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта.
Ранее 26 декабря 2023 года польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск. Сообщалось, что на фоне протестов время ожидания проезда выросло до месяца.
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