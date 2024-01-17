БРЮССЕЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена представить на следующей неделе предложение о продлении до 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины, включая сельхозпродукцию, заявил агентству РИА Новости представитель ЕК Олоф Жилл. Украина терпит финансовое поражение в отсутствие западной помощи

"Предложение о возможном продлении механизма автономных торговых мер для Украины в настоящее время обсуждается, ожидается, что оно будет представлено на следующей неделе", — отметил Жилл.

По словам представителя ЕК, еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский встречался с европейскими фермерами и сельхозпроизводителями, которые выразили обеспокоенность из-за бесконтрольного импорта украинской агропродукции и призвали Комиссию усилить контроль за ввозимыми с Украины товарами.

В рамках встречи сельхозпроизводители представили ряд мер, в том числе активизацию усилий для облегчения экспорта украинской продукции через порты Черного моря с тем, чтобы они вновь стали главным экспортным каналом Украины. Кроме того, европейские аграрии предложили вкладывать средства в улучшение логистических систем и работу сухопутных и речных "маршрутов солидарности", по которым осуществляется транспортировка украинского зерна.

Ранее в 2022 году Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в объединение, чтобы помочь Киеву нарастить объемы экспорта. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен дополнительно на год до июня 2024 года.

Согласно заявлению профсоюза европейских фермеров, либерализация торговли с украинской стороной ставит под вопрос не только поддержку Украины, но и выживание аграриев ЕС. В конце марта 2023 года пять европейских приграничных с Украиной стран (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен помочь разрешить кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины.

Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, целью которых было устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.