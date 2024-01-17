МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о проверке законодательства Украины на соответствие европейским стандартам является всего лишь притягиванием внимания, сообщил агентству РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

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ЕК проверит законодательство Украины на соответствие европейскому

"Это очередной клочок сена перед мордой руководства Украины, не более того. Урсула фон дер Ляйен сказала о "соответствии европейскому законодательству", но не сказала, какому (законодательству) и в какой мере. Вообще-то общеевропейского законодательства нет, есть законодательства отдельных стран", — сказал эксперт.

Жарихин отметил, что эта ситуация напоминает судьбу Турции, которая в 1999 году приобрела статус кандидата, а с 2005 года безуспешно ведет переговоры о членстве в объединении. "Это история про Турцию — ей тоже 40 лет назад сказали, что будут искать соответствия. До сих пор ищут. Для того, чтобы украинское руководство и украинское население продолжало вместо синицы в руках искать европейского журавля в небе, его нужно время от времени издалека показывать. Это тот самый случай, не более того", — считает политолог.

По словам эксперта, руководство Евросоюза будет постоянно находить недостатки в украинском законодательстве и играть "эту игру" еще много лет и прикрывать глаза на нарушения прав человека в странах, которые уже являются членами союза. 

Жарихин также предупредил, что даже если руководство ЕС закроет глаза на украинскую идею о моноэтническом государстве, то в области организации судебной системы или борьбы с коррупцией всегда будут недочеты, что растянет процесс принятия в объединение на долгие годы.