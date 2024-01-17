МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о проверке законодательства Украины на соответствие европейским стандартам является всего лишь притягиванием внимания, сообщил агентству РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. ЕК проверит законодательство Украины на соответствие европейскому

"Это очередной клочок сена перед мордой руководства Украины, не более того. Урсула фон дер Ляйен сказала о "соответствии европейскому законодательству", но не сказала, какому (законодательству) и в какой мере. Вообще-то общеевропейского законодательства нет, есть законодательства отдельных стран", — сказал эксперт.

Жарихин отметил, что эта ситуация напоминает судьбу Турции, которая в 1999 году приобрела статус кандидата, а с 2005 года безуспешно ведет переговоры о членстве в объединении. "Это история про Турцию — ей тоже 40 лет назад сказали, что будут искать соответствия. До сих пор ищут. Для того, чтобы украинское руководство и украинское население продолжало вместо синицы в руках искать европейского журавля в небе, его нужно время от времени издалека показывать. Это тот самый случай, не более того", — считает политолог.

По словам эксперта, руководство Евросоюза будет постоянно находить недостатки в украинском законодательстве и играть "эту игру" еще много лет и прикрывать глаза на нарушения прав человека в странах, которые уже являются членами союза.

Жарихин также предупредил, что даже если руководство ЕС закроет глаза на украинскую идею о моноэтническом государстве, то в области организации судебной системы или борьбы с коррупцией всегда будут недочеты, что растянет процесс принятия в объединение на долгие годы.