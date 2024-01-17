МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Экономика Германии недополучает средства из-за финансирования Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. В Германии признали проблемы в экономике из-за отказа от российского газа

"Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил Хабек, выступая перед парламентом.

Германия является вторым по величине донором помощи для Украины после Соединенных Штатов. Во вторник правительство Германии сообщило, что в 2024 году ФРГ планирует оказать военную помощь Киеву на сумму в более чем 7 миллиардов евро.

Ранее Венгрия выступила с предложением выделять пакеты помощи Украине, не задействуя средства из общего бюджета Евросоюза, а выплачивать деньги из национальных бюджетов стран-участниц, Словакия поддержала ее.