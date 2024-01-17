2024-01-17T18:04:00+03:00
2024-01-17T18:33:45+03:00
2024-01-17T18:04:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240117/842824074.html
В Германии признали нехватку денег из-за помощи Украине
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экономика Германии недополучает средства из-за финансирования Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. "Мы оказываем военную и экономическую поддержку... ПРАЙМ, 17.01.2024
финансы, новости, в мире, украина, финансы, германия, помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253144.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253144.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253143.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253143.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253131.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253131.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240117/842822676.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Экономика Германии недополучает средства из-за финансирования Украины, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
"Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил Хабек, выступая перед парламентом.
Германия является вторым по величине донором помощи для Украины после Соединенных Штатов. Во вторник правительство Германии сообщило, что в 2024 году ФРГ планирует оказать военную помощь Киеву на сумму в более чем 7 миллиардов евро.
Ранее Венгрия выступила с предложением выделять пакеты помощи Украине, не задействуя средства из общего бюджета Евросоюза, а выплачивать деньги из национальных бюджетов стран-участниц, Словакия поддержала ее.