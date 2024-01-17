МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Германия в 2024 году значительно сократит военную помощь Украине, но это все еще в восемь раз превышает расходы немецкого правительства на субсидии, против сокращения которых протестуют фермеры в стране, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.

Ранее кабмин ФРГ заявил, что в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем 7 миллиардов евро. Однако, по данным Кильского института мировой экономики, по итогам 2023 года немецкое правительство пообещало Украине помощь как минимум на 11,8 миллиарда евро, что на 40% меньше прошлогоднего объема.

В то же время это в 7,8 раза больше 900 миллионов евро, которые немецкое правительство тратило на субсидии фермерам на дизельное топливо и сельскохозяйственную технику. С учетом планов по сокращению субсидий на 40% в этом году, превышение составляет почти 13 раз.

Протесты фермеров в Германии проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. На текущий момент правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым ввиду бюджетного кризиса субсидиям на дизельное топливо, лишь предложив их поэтапную отмену.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек признал, что стране недостает тех средств, которые она выделяет на помощь Украине.