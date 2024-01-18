МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена требует от Израиля восстановить телекоммуникации и доступ в интернет в секторе Газа, где уже шесть дней отсутствует электричество, пишет издание Politico.

Флаг Израиля

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"Администрация Байдена настаивает на том, чтобы Израиль восстановил доступ к телекоммуникациям в Газе на фоне массового отключения электроэнергии, которое продлилось рекордные шесть дней и оставило миллионы палестинцев без электричества и интернета", — сказано в тексте публикации.

По данным пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриена Уотсона, отсутствие доступа к телекоммуникациям лишает людей доступа к жизненно важной информации, а также подрывает способность служб экстренного реагирования и других гуманитарных организаций действовать безопасно.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.