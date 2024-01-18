МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что мир раскололся на блоки "тьмы и света", а также продемонстрировал карту, делящую страны на союзников Киева и Москвы, передает канадское издание Globe and Mail. Украина терпит финансовое поражение в отсутствие западной помощи

По данным издания, в кабинете у секретаря СНБО висит доска, на которой страны отмечены разными цветами в зависимости от их степени поддержки Украины или России. "Верные союзники Украины", которых насчитывается 30, окрашены в темно-зеленый цвет. Страны, которые киевские власти считают "ненадежными друзьями" окрашены в светло-зеленый цвет, их насчитывается 64. Страны, поддержавшие в конфликте российскую сторону, из всего 9, отмечены ярко-оранжевым.

Государства, склоняющиеся к позиции Москвы, окрашены в светло-оранжевый, а государства, "играющие за обе стороны" — синим.

В издании подчеркнули, что Данилов согласился показать карту при условии, что данные о врагах Киева и странах с позицией "и вашим, и нашим" останутся в секрете. В беседе с изданием Данилов отметил, что многие союзники Украины до сих пор не осознают масштабы борьбы, и что демократия не может быстро реагировать на распространяющуюся тьму, которая захватывает все больше и больше территорий.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона начала СВО с целью защиты людей, подвергшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Российский лидер отмечал, что угроза безопасности страны была настолько высока, что невозможно было реагировать иными способами.