БРЮССЕЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Евросоюз ранее взял на себя "политические обязательства" и теперь обязан согласовать долгосрочное финансирование для Украины, заявили депутаты Европарламента. Европарламент создаст постоянное представительство в Киеве

Ранее в ходе пленарной сессии Европарламента депутаты приняли резолюцию, в рамках которой обвинили власти Венгрии в противостоянии поправкам к многолетнему бюджету Евросоюза. По словам депутатов, подобное решение препятствует удовлетворению потребностей европейских граждан". Тем не менее, большая часть бюджета в размере 50 миллиардов евро (из 66 миллиардов) будет направлена не на нужды европейских граждан, а на финансирование Киева.

"Европарламент решительно подтверждает необходимость срочного укрепления многолетнего бюджета ЕС для удовлетворения потребностей граждан и выполнения ранее взятых политических обязательств, включая финансирование Украины. В связи с этим ЕП призывает Евросовет срочно согласовать это досье на специальном саммите 1 февраля 2024 года", — сказано в тексте документа.

Венгерский премьер Виктор Орбан отмечал, что финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. По данным издания Politico, Будапешт может снять вето с проекта финансирования Киева только при условии проведения ежегодного аудита этой помощи.

Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС планируется провести 1 февраля.