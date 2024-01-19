АНКАРА, 19 янв — ПРАЙМ. Глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан заявила о кампании дезинформации в отношении её семьи и регулятора в последнее время. Турция ужесточила требования для предоставления аренды жилья туристам

Эркан стала объектом критики и насмешек в соцсетях, когда в интервью газете Hürriyet посетовала на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке.

"В последние дни против меня и моей семьи распространяются преднамеренные и неправдивые сообщения, которые разрушают доверие к нашему банку. Я хотела бы поделиться с общественностью своим удивлением и сожалением по поводу этих необоснованных обвинений, о которых я узнала в ходе очень продуктивных встреч, проведенных нами в Соединенных Штатах Америки с видными деятелями экономики и делового мира. Необоснованные новости, обвиняющие меня и наш банк, неприемлемы. Я буду использовать свои законные права против виновных", — написала Эркан в соцсети Х.

После своего переизбрания в июне прошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Турции Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой".

Стоимость турецкой лиры, недавно обновившая исторический минимум к доллару, может еще сильнее упасть и к последнему кварталу 2024 года достигнуть уровня в 37 лир за доллар, спрогнозировал ранее телеканал Halk TV.

Инфляция в Турции по итогам декабря год к году составила 64,77%, ускорившись с 61,98% по итогам ноября, сообщал Институт статистики страны (TUIK). Но группа независимых экономистов (ENAG) считает, что инфляция составила 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу наступившего года, заявил ранее министр финансов Мехмет Шимшек. В декабре ЦБ Турции повысил учётную ставку до 42,5% с 40%.

Тем временем Всемирный банк ранее заявил, что ожидает роста турецкой экономики по итогам начавшегося года на 3,1%, а по итогам прошедшего года этот рост оценивается на уровне 4,2%.