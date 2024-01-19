БЕРЛИН, 19 янв — ПРАЙМ. Берлин не может нарастить объем военной помощи для Киева, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Его слова приводит издание Die Welt. Писториус отказался назвать ФРГ союзником Украины

"Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — отметил Писториус.

По словам главы Минобороны Германии, немецкая сторона по сравнению с другими странами-членами Евросоюза оказывает наибольшую поддержку Украине. Ранее Писториус отмечал, что ход конфликта на Украине тяжело предсказать, однако необходимо соблюдать устойчивость поставок, невзирая на любые возможные проблемы.

Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками вооружения, но и подготовкой кадров в Великобритании, ФРГ, Италии и других странах.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.