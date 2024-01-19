МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Гражданскому населению необходимо начать подготовку к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Его слова приводит издание The Telegraph. В Госдуме назвали учения НАТО вмешательством во внутренние дела России

"Мы должны понимать, что наше мирное существование, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему. Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет", — отметил адмирал.

По словам главы военного комитета, необходимо как можно скорее модернизировать промышленный сектор, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов, так как в ближайшие 20 лет не все будет хорошо.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на следующей неделе НАТО начнет "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024.По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на МИД России отмечало, что НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер, а также проводятся в основном вблизи российских границ. Кроме того, растет и число задействованного личного состава и военной техники.

Если ранее в подготовке к подобным маневрам альянса речь шла о "воображаемом" враге на востоке, то теперь в НАТО не скрывают отработку действий по отражению нападения именно со стороны России, сообщали во внешнеполитическом ведомстве России.