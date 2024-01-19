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Забастовки в Финляндии "вредят" Украине, пишут СМИ
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Запланированные на февраль забастовки сотрудников промышленных предприятий в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов, что отразится на их поставках Украине,... ПРАЙМ, 19.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв — ПРАЙМ. Запланированные на февраль забастовки сотрудников промышленных предприятий в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов, что отразится на их поставках Украине, передает общественный вещатель Yle.
Ожидается, что крупные забастовки в Финляндии пройдут 1 и 2 февраля, наиболее масштабные акции будут среди промышленных предприятий. "Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках", — заметил директор завода Пекки Химанка.
По словам руководителя предприятия, ущерб от забастовки пока оценить трудно, но может быть восстановлен с помощью сверхурочной работы. Завод, принадлежащий норвежско-финской компании Nammo Group, является производителем боеприпасов малого и среднего калибра.
Ранее индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии сообщил о новых мерах борьбы с правительственными реформами, профсоюз ввел запрет на сверхурочную работу с 10 января по 4 февраля.
Забастовки профсоюзов в Финляндии возникли в результате протеста против правительственных реформ в сфере труда, включая пенсионную реформу, оплату больничных листов, безработицы, упрощение процедуры увольнения и запрет на забастовки.