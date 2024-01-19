БРЮССЕЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Бельгийский министр обороны Людивин Дедондер подтвердила участие королевства в миссии Евросоюза в Красном море. Хуситы объявили о поражении американского танкера Chem Ranger ракетами

"Правительство Бельгии выступает за немедленное прекращение огня в Газе, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и поддержку Международного суда", — добавила министр в сети X.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил ЕС создать военно-морскую миссию в Красном море для защиты кораблей после атак йеменских повстанцев на гражданские суда.

Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ к гуманитарной помощи в Газу. Израиль в свою очередь пытался доказать, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" (хуситы) начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.