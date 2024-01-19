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"Ошалевшие соседи". Лукашенко оценил помощь России
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил отношения с Россией в сфере обеспечения безопасности республики, уточнив, что как только на территории появилось... ПРАЙМ, 19.01.2024
новости, в мире, россия, белоруссия, оборона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 19 янв — ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил отношения с Россией в сфере обеспечения безопасности республики, уточнив, что как только на территории появилось российское тактическое ядерное оружие, "ошалевшие соседи опустили крылья".
"Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", — отметил Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белджи" в Минской области.
По информации пресс-службы белорусского лидера, он благодарит Москву за предоставление вооружения, среди которых есть ракетные комплексы "Искандер", что "является дополнительным фактором сдерживания".
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии в ответ на размещение США своего в Европе. В декабре Лукашенко подтвердил получение российского ядерного оружия республикой.