МИНСК, 19 янв — ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил отношения с Россией в сфере обеспечения безопасности республики, уточнив, что как только на территории появилось российское тактическое ядерное оружие, "ошалевшие соседи опустили крылья". Белоруссия ратифицировала договор с Россией о признании банковских гарантий

"Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", — отметил Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белджи" в Минской области.

По информации пресс-службы белорусского лидера, он благодарит Москву за предоставление вооружения, среди которых есть ракетные комплексы "Искандер", что "является дополнительным фактором сдерживания".

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии в ответ на размещение США своего в Европе. В декабре Лукашенко подтвердил получение российского ядерного оружия республикой.