КИШИНЕВ, 20 янв — ПРАЙМ. Молдавское правительство не справилось с экономическим кризисом, страна разрушается, указал лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Молдавия впервые закупит сжиженный газ у США

В Молдавии наблюдается экономический кризис, который спровоцировал рост цен, в том числе на бензин и дизель. Из-за подорожания энергоресурсов и роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты.

"Оптимистические ожидания (президента Молдавии) Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность (ПДС/PAS) не сбылись, экономика Молдавии продолжает полет в бездну. Вместо прогнозируемого властями экономического роста в два процента за 2023 год мы видим скудные 0,4 процента…", — отметил Лунгу в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что молдавский лидер специально разрушают экономику, чтобы удовлетворять потребности "ее европейских хозяев".

Он полагает, что действующий президент видит Молдавию "колонией Евросоюза".

В Молдавии оппозиция протестует с мая 2022 года, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии PAS.