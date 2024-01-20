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"Ожидания не сбылись". Оппозиция Молдавии отметила неудачу властей
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КИШИНЕВ, 20 янв — ПРАЙМ. Молдавское правительство не справилось с экономическим кризисом, страна разрушается, указал лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. В Молдавии... ПРАЙМ, 20.01.2024
новости, в мире, молдавия, экономический кризис
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КИШИНЕВ, 20 янв — ПРАЙМ. Молдавское правительство не справилось с экономическим кризисом, страна разрушается, указал лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
В Молдавии наблюдается экономический кризис, который спровоцировал рост цен, в том числе на бензин и дизель. Из-за подорожания энергоресурсов и роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты.
"Оптимистические ожидания (президента Молдавии) Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность (ПДС/PAS) не сбылись, экономика Молдавии продолжает полет в бездну. Вместо прогнозируемого властями экономического роста в два процента за 2023 год мы видим скудные 0,4 процента…", — отметил Лунгу в своем Telegram-канале.
Политик уточнил, что молдавский лидер специально разрушают экономику, чтобы удовлетворять потребности "ее европейских хозяев".
Он полагает, что действующий президент видит Молдавию "колонией Евросоюза".
В Молдавии оппозиция протестует с мая 2022 года, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии PAS.