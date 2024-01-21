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В Афганистане пропал зарегистрированный в России самолет
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Самолет Falcon, который пропал в Афганистане, зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России, рассказали в Росавиации. "Вечером в субботу, 20 января, находясь в... ПРАЙМ, 21.01.2024
общество , новости, в мире, россия, самолет, афганистан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Самолет Falcon, который пропал в Афганистане, зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России, рассказали в Росавиации.
"Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Уточняется, что, предварительно, на борту Falcon находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.
Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.
Ранее индийское агентство Паджвак со ссылкой на источники сообщило, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Согласно материалу издания Khaama Press, разбившийся индийский самолет отклонился от первоначального курса.