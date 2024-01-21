МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Самолет Falcon, который пропал в Афганистане, зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России, рассказали в Росавиации. Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом

"Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что, предварительно, на борту Falcon находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

Ранее индийское агентство Паджвак со ссылкой на источники сообщило, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Согласно материалу издания Khaama Press, разбившийся индийский самолет отклонился от первоначального курса.