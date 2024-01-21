СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Смена тактики украинских войск на фронте не спасет нынешние киевские власти от поражения, сказал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Если Россия захочет". Украина вызвалась защищать Великобританию

"Кровавый режим Зеленского обречен. Никакие новые тактики его не спасут. Зеленский обрек украинский народ на уничтожение и за это ему никогда не будет прощения", — заявил политик.

Шеремет подчеркнул, что украинскому народу нужно сплотиться и свергнуть "киевскую хунту, купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада". По его словам, он должен сделать это ради своего собственного будущего.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника, сообщила, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.