БУДАПЕШТ, 21 янв — ПРАЙМ. Европа находится во фрустрации из-за молниеносных темпов развития Азии, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия готова выплатить свою долю финансирования Украины, заявил Орбан

"В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир – Азия – неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию", — указал Орбан, выступая на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме.

Политик полагает, что Европа делится на два лагеря в отношении к Востоку: одни за сотрудничество, другие за "разъединение".

Орбан выступает за партнерство, так как его отсутствие (партнерства) ведет к разрушению и снизит конкурентоспособность.

Он добавил, что положительно оценивает рост числа европейских стран, выступающих за сотрудничество с Азией, и призвал вьетнамских бизнесменов инвестировать в Венгрию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто много раз повторял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что сращивания экономик Запада и Китая это неизбежный процесс.