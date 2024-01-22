МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты извлекают выгоду от оказания поддержки Киеву, обеспечивая американскую военную готовность и создавая хорошо оплачиваемые рабочие места в США. Об этом написала специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пении Прицкер в колонке издания Hill. "Просто ужасно". В США осудили ложь и непрофессионализм ЦРУ

"Помощь в сфере безопасности обеспечивает американскую военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев дома (в США — ред.)", — отметила спецпредставитель.

По словам Прицкер, большую часть экономической поддержки Украине осуществляют союзники и партнеры США, которые в два раза превосходят американскую сторону по объему финансовой помощи.

Президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины в октябре 2023 года.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. Госсекретарь США Энтони Блинке в интервью телеканалу CNBC отмечал, что у американской стороны нет "волшебного горшочка", откуда можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.