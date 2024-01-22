МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские дипломаты не обсуждали с Дональдом Трампом урегулирование украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никки Хейли пообещала помиловать Трампа

Трамп намерен участвовать в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. В ходе своей предвыборной кампании он не раз заявлял, что сможет быстро и эффективно урегулировать конфликт на Украине. В том числе благодаря взаимопониманию с российским президентом. В эфире Fox News Трамп рассказал о хороших отношениях с Владимиром Путиным, отметив, что нужно ладить с руководителями стран с "мощным ядерным оружием".

Пескову в ходе пресс-конференции задали вопрос, есть ли у кремля понимание, каким образом экс-лидер Белого дома планирует добиться мира на Украине, а также были-ли какие-то контакты с российскими дипломатами по этой теме.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было", — ответил официальный представитель Кремля.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 года на саммите Группы 20 в Гамбурге. Вместо запланированных 45 минут переговоры продлились более двух часов. Затем в ноябре 2017-го президенты трижды смогли побеседовать "на ногах" на полях саммита АТЭС в городе Дананге (Вьетнам).

В третий раз они встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов политики общались тет-а-тет, затем переговоры продолжились с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз лидеры общались лично в июне 2019-го на полях саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония), встреча продлилась более часа.