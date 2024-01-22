МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Три страны Евросоюза — Франция, Германия и Италия — призвали как можно больше государств-членов блока к участию в отправке средств ВМС или персонала в Красное море, при этом отметив, что все это должно произойти в рамках уже действующей миссии в регионе во избежание негативной реакции, сообщило издание Financial Times. Поставки нефти задерживаются из-за ситуации в Красном море, пишет Bloomberg

"(Страны) призывают государства-члены рассмотреть возможность их участия со своими единицами ВМС и вкладом в виде персонала", — пишет газета, приводя заявление трех стран.

Согласно материалу газеты, Франция, Германия и Италия заявили в своем совместном документе о необходимости "использовать структуру и способности" уже существующей военно-морской миссии AGENOR. Отмечается, что, по утверждениям стран, вышеуказанная миссия уже смогла достичь нужного уровня доверия с региональными арабскими странами, не вызвав при этом негативной реакции со стороны Ирана. Кроме того, указано, что миссия предполагает под собой правило, позволяющее небольшой группе стран действовать от лица других.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам блока создать военно-морскую миссию в Красном море. Эта миссия призвана обеспечить безопасность судоходства в связи с атаками хуситов на гражданские суда. Предполагается, что главы МИД стран ЕС продолжат на встрече в понедельник обсуждение этого вопроса.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.