МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 января подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ", передает издание "Украинская правда". В США рассказали, как Зеленский упустил шанс на западное финансирование

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории",- заявил украинский президент.

Тем не менее, в издании отметили, что на сайте президента официальный документ не опубликован. Кроме того, конкретные территории также не упоминаются.

Ранее СМИ отмечали, что приграничные российские регионы на Украине неоднократно объявляли "исконно украинскими".

Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.