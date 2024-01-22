РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — ПРАЙМ. Указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" выдуман и исторически не подтвержден, отметил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Экс-посол Украины раскрыл, какой запрет Зеленский нарушил в Лондоне

Данные территории, согласно закону Зеленского, находятся в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

"Отнести территорию Ростовской области, которая имеет многолетнюю историю Всевеликого войска Донского, область войска Донского. Тогда еще Украины не было ни слышно, ни видно… (В этом) не может быть исторической обоснованности… Его последние указы не имеют никакого отношения к сегодняшней жизни", — сообщил Водолацкий.

По его словам, подобные указы рассчитаны на привлечение внимания.

Согласно новому закону Зеленского, граждане Украины, которые проживают в России, должны иметь право на образование на украинском языке, свободно на нем разговаривать, иметь возможность использовать украинские СМИ и организовывать мирные собрания.