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Посол в Кабуле сообщил о гибели Евсюковых в авиакатастрофе в Афганистане
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Супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы ушли из жизни в результате крушения самолета Falcon в Бадахшане, заявил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. "На борту... ПРАЙМ, 22.01.2024
новости, в мире, афганистан, жертвы, авиакатастрофа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы ушли из жизни в результате крушения самолета Falcon в Бадахшане, заявил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"На борту находилось шесть человек. К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. это супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы. Слова глубочайших соболезнований родным и близким, это огромная утрата и огромная боль", — отметил посол.
Согласно данным Росавиации, разбившийся в Афганистане самолет Falcon числился в госреестре российских гражданских воздушных судов. На борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Это был чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Ассоциация туроператоров России сообщила, что пассажирами самолета были супруги из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что выживших в авиакатастрофе направили в военный госпиталь в Кабуле. Отмечается, что в данный момент идет обсуждение их возвращения в Россию спецбортом МЧС.