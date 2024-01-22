МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы ушли из жизни в результате крушения самолета Falcon в Бадахшане, заявил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"На борту находилось шесть человек. К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. это супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы. Слова глубочайших соболезнований родным и близким, это огромная утрата и огромная боль", — отметил посол.

Согласно данным Росавиации, разбившийся в Афганистане самолет Falcon числился в госреестре российских гражданских воздушных судов. На борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Это был чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Ассоциация туроператоров России сообщила, что пассажирами самолета были супруги из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что выживших в авиакатастрофе направили в военный госпиталь в Кабуле. Отмечается, что в данный момент идет обсуждение их возвращения в Россию спецбортом МЧС.