МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Порядка 42% граждан Латвии считают конфликт на Украине самой большой проблемой Евросоюза, сообщает официальная социологическая служба Европейской комиссии "Евробарометр". На Украине подсчитали, сколько времени ей потребуется для вступления в ЕС

"Самой важной проблемой, стоящей сегодня перед ЕС, по мнению жителей Латвии, является война на Украине (42%). Следующими по значимости проблемами считаются иммиграция (24%) и международные проблемы (24%), а также увеличение стоимости жизни (22%)", — отмечается в докладе.

Тем не менее, согласно данным портала, внутри самого Европейского союза только 28% граждан назвали украинский конфликт значимой для блока проблемой.

Ранее лидер правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель рассказала Financial Times, что украинские беженцы, которые живут на территории Германии, после разрешения конфЛикта должны будут вернуться к себе на родину. По ее словам, у украинских мигрантов нет долгосрочного будущего в ФРГ, они будут нужны в восстановлении своей страны.