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Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Франции
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Профессиональный министр иностранных дел не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России... ПРАЙМ, 22.01.2024
общество , новости, в мире, россия, франция, мария захарова, мид
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Профессиональный министр иностранных дел не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на позицию министра иностранных дел Франции, Стефана Сежурне, относительно инцидента с гибелью французских наемников в Харькове.
Минобороны России 17 января сообщало о нанесении высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, в основном состоящем из французских наемников. По данным ведомства, было уничтожено свыше 60 боевиков. Позднее был опубликован список из 13 имен французских наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине.
МИД Франции, в свою очередь, назвал информацию о гибели французских наемников "грубой манипуляцией русских", вопреки многочисленным доказательствам.
"Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?", — сообщила дипломат в своем Telegram-канале.