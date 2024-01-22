МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Профессиональный министр иностранных дел не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на позицию министра иностранных дел Франции, Стефана Сежурне, относительно инцидента с гибелью французских наемников в Харькове. Франция будет ежемесячно поставлять Украине авиабомбы AASM

Минобороны России 17 января сообщало о нанесении высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, в основном состоящем из французских наемников. По данным ведомства, было уничтожено свыше 60 боевиков. Позднее был опубликован список из 13 имен французских наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине.

МИД Франции, в свою очередь, назвал информацию о гибели французских наемников "грубой манипуляцией русских", вопреки многочисленным доказательствам.

"Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?", — сообщила дипломат в своем Telegram-канале.