БЕЛГРАД, 22 янв — ПРАЙМ. Сербии нужно немедленно ввести санкции против России и сделать вступление в Евросоюз "национальным приоритетом", заявили послы ФРГ Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в совместном тексте в белградской газере "Политика". Запад действует в Сербии "без выдумки", заявил посол России

"Участие Сербии в совместной безопасности Европы уже значительно, и мы это приветствуем. Призываем подтвердить эту позитивную динамику продолжением поддержки Украины и применением санкций, направленных на противодействие агрессивной войны, которая Россия ведет против той страны и ее народа", — говорится в авторской статье.

Как подчеркнули дипломаты, помимо этого, Сербии нужно поставить в приоритет вступление в ЕС, потому что место для нее уже "зарезервировано" в союзе.

Кроме того, дипломаты отметили необходимость для Сербии разобраться с поступившими в ходе прошедших 17 декабря выборов жалобами и "отказаться от дискурса о недоверии ЕС и обвинений во вмешательстве в адрес некоторых стран-членов".

По словам послов, Белград должен предпринять решительные действия по Брюссельскому и Охридскому соглашениям с Приштиной, которые были приняты 17 февраля и 18 марта 2023 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро для содействия реформам в странах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в европейский блок.