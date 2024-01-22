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ЕС ввел санкции против единственной частной авиакомпании Сирии
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Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и пяти организаций из Сирии, включая единственную частную авиакомпанию Cham Wings, следует из документа, опубликованного в... ПРАЙМ, 22.01.2024
транспорт, бизнес, новости, в мире, сирия, ес, авиакомпания
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и пяти организаций из Сирии, включая единственную частную авиакомпанию Cham Wings, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, услуги авиакомпании использовались для "переброски наемников", транспортировки оружия и наркотиков, а также для отмывания средств. Под санкции также попали лица или компании, связанные с руководством Сирии, а также ведущие сотрудничество с Ираном.
Евросоюз не поддерживает контакты с нынешним сирийским правительством и не планирует снимать санкции или участвовать в восстановлении Сирии до тех пор, пока политика сирийского руководства не изменится.
Согласно данным из открытых источников, авиакомпания Cham Wings Airline была основана в 2007 году, штаб-квартира организации располагается в Дамаске. 23 декабря 2016 года авиакомпания попала под санкции США из-за связи с правительством Сирии и компанией Syrian Air которую иранские силы КСИР использовали для перевозки незаконных грузов в Сирию.