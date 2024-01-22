МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и пяти организаций из Сирии, включая единственную частную авиакомпанию Cham Wings, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Сирия проведет разведку для поиска нефтегазовых месторождений в 2024 году

Согласно документу, услуги авиакомпании использовались для "переброски наемников", транспортировки оружия и наркотиков, а также для отмывания средств. Под санкции также попали лица или компании, связанные с руководством Сирии, а также ведущие сотрудничество с Ираном.

Евросоюз не поддерживает контакты с нынешним сирийским правительством и не планирует снимать санкции или участвовать в восстановлении Сирии до тех пор, пока политика сирийского руководства не изменится.

Согласно данным из открытых источников, авиакомпания Cham Wings Airline была основана в 2007 году, штаб-квартира организации располагается в Дамаске. 23 декабря 2016 года авиакомпания попала под санкции США из-за связи с правительством Сирии и компанией Syrian Air которую иранские силы КСИР использовали для перевозки незаконных грузов в Сирию.